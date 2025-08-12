Kaolack : Trois interpellations pour détention et trafic de drogue

Les forces de l’ordre de Kaolack ont mené deux opérations distinctes ayant conduit à l’arrestation de trois individus pour détention et trafic de drogue, renforçant ainsi la lutte contre le narcotrafic dans la région.

Suite à un renseignement opérationnel, le Commissariat central de Kaolack a interpellé un individu en flagrant délit de trafic de drogue. Le suspect s’apprêtait à écouler 2 kg de chanvre indien, acquis pour la somme de 250 000 FCFA. Un dispositif de surveillance discret avait été mis en place aux abords du lieu indiqué par le renseignement. Lors de la tentative de livraison, le suspect a été appréhendé avec la drogue en sa possession. Il a été immédiatement placé en garde à vue, et une enquête est en cours pour déterminer les ramifications de ce trafic.

Dans une autre opération, le Commissariat d’arrondissement de Ndorong a arrêté deux personnes impliquées dans un trafic de drogue dans le quartier de Boustane. Suite à des informations signalant une activité intense de vente de stupéfiants, une surveillance ciblée a été déployée autour du domicile des suspects. Lors de l’intervention, l’un d’eux a été trouvé en possession de 400 g de chanvre indien ainsi que de 30 000 FCFA en liquide, présumés provenir de la vente de drogue. Les deux individus ont été arrêtés et placés en garde à vue pour les besoins de l’enquête.

Ces interpellations témoignent de l’engagement des autorités de Kaolack à démanteler les réseaux de trafic de drogue dans la région. Grâce à des renseignements précis et à des dispositifs de surveillance efficaces, les forces de l’ordre continuent de traquer les acteurs de ce commerce illicite. Les enquêtes en cours devraient permettre d’identifier d’éventuels complices et de mieux comprendre l’ampleur de ces activités criminelles.

Les autorités appellent la population à collaborer en fournissant des informations anonymes pour aider à éradiquer ce fléau, qui constitue une menace pour la sécurité et la santé publique.