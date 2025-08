Kaolack : l’Amicale des administrateurs civils prône l’apaisement après l’incident entre le préfet et le maire

Suite à l’altercation verbale survenue dimanche entre le préfet de Kaolack, Latyr Ndiaye, et le maire Serigne Mboup lors de la Journée nationale de l’arbre, l’Amicale des administrateurs civils du Sénégal (AACS) appelle au dépassement et à la sérénité.

Dans un communiqué, l’AACS regrette vivement cet échange jugé inapproprié ainsi que son exploitation, rappelant que les autorités administratives et territoriales doivent entretenir des relations complémentaires, encadrées par les principes de légalité, de subsidiarité et de respect mutuel.

L’Amicale précise que le programme de la Journée de l’arbre avait été validé la veille en concertation avec toutes les parties prenantes, y compris le maire, qui s’est toutefois opposé à la tenue de l’activité, contestant la légitimité de l’association organisatrice qu’il accuse de manque de transparence.

L’AACS rappelle enfin que le préfet, en sa qualité de représentant de l’État et du président de la République, agit dans le cadre de ses prérogatives légales et doit, en toute circonstance, observer réserve et courtoisie dans l’exercice de ses missions.