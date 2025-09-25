Kankourang: Appel à la préservation et condamnation des violences

​Le Ministère de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme a récemment émis une déclaration forte suite à des scènes de violence survenues lors de la sortie traditionnelle du Kankourang, un rite d’initiation mandingue qui a eu lieu à Ngaparou et Kolda.

​Le ministère condamne fermement ces actes, qu’il qualifie de “comportements inexplicables et déplorables” qui profanent ce patrimoine culturel transnational. Inscrit sur la liste du Patrimoine immatériel de l’UNESCO en 2005 grâce au Sénégal et à la Gambie, le Kankourang est un élément vital de l’héritage culturel. Les autorités locales ont également exprimé leur inquiétude, soulignant que de tels incidents s’éloignent de plus en plus de la fonction traditionnelle du rite et pourraient même conduire à des interdictions.

​Le communiqué rappelle que le Kankourang, au lieu de promouvoir la violence, est censé jouer un rôle crucial dans l’éducation, la formation et la protection des jeunes, agissant comme un guide vers l’âge adulte tout en préservant les valeurs sociales et culturelles. Les violences observées sont considérées comme une “tache sombre sur le rayonnement de la culture sénégalaise” et une menace à la crédibilité même du Kankourang.

​Le ministre appelle les communautés concernées et les gardiens de cet héritage à s’engager individuellement et collectivement pour la pérennité de ce legs culturel. Il insiste sur la nécessité de préserver et de promouvoir les valeurs de cohésion, de communion et de transmission des savoir-faire et des connaissances pour les générations futures.

​Pour conclure, le Ministère de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme s’engage à prendre toutes les mesures appropriées, en collaboration avec les autorités compétentes, pour protéger ce patrimoine immatériel dans le respect des lois et des règlements en vigueur.