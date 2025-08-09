Justice pour les victimes des violences politiques : le parquet général saisi sur instruction de la présidence

La demande de vérité et de justice formulée par Pape Abdoulaye Touré vient de franchir une étape décisive. Après avoir, en juillet dernier, adressé une correspondance au chef de l’État pour dénoncer « l’inertie de la justice » face aux homicides, tortures et autres traitements inhumains commis lors des événements politico-judiciaires de 2021 et 2024, l’activiste a reçu une réponse officielle qui pourrait relancer plusieurs dossiers sensibles.

Selon M. Touré, la présidence de la République a instruit le Garde des Sceaux, lequel a aussitôt saisi le parquet. « Le Ministre nous a notifié qu’un courrier a été adressé au Procureur général près la Cour d’appel de Dakar afin de l’inviter à initier des poursuites, relativement aux crimes commis durant les manifestations politiques », a-t-il indiqué.

Dans sa lettre à M. Touré, le ministre de la Justice précise : « Je vous informe, en retour, qu’un courrier a déjà été adressé au Procureur général près la Cour d’appel de Dakar pour lui demander d’initier des poursuites, relativement auxdits faits. »

Pour le plaignant, cette réaction marque « un signal fort » qui témoigne de « la volonté claire des nouvelles autorités de rompre avec l’impunité et de rétablir la confiance entre le peuple sénégalais et sa justice ».

Toutefois, M. Touré appelle les citoyens à rester vigilants et mobilisés : « Car la vraie justice se mesure dans l’action concrète. Nous suivrons avec attention la suite donnée à cette saisine au niveau du parquet général », a-t-il averti.

En parallèle, il annonce, en partenariat avec Amnesty Sénégal et d’autres organisations, la mise en place prochaine d’un pôle d’avocats destiné à offrir une assistance juridique gratuite à toutes les victimes ou familles de martyrs, dès l’ouverture effective des procédures judiciaires.

Une initiative qui pourrait donner un nouvel élan à la lutte contre l’impunité dans les affaires de violences politiques au Sénégal.