« La justice est trop sérieuse pour les magistrats » : la charge de Guy Marius Sagna

Le député de PASTEF, Guy Marius Sagna, a livré une réflexion tranchante sur le rôle et la responsabilité de la justice au Sénégal, établissant un parallèle audacieux avec une célèbre citation militaire.

« Il est attribué à un ancien Premier ministre le propos selon lequel : la guerre est une chose trop sérieuse pour la confier à des généraux ! », a-t-il rappelé. Avant d’ajouter : « De la même manière, la justice est une chose trop sérieuse pour être confiée à des magistrats. »

Pour l’élu, la seule boussole doit rester « le peuple au nom duquel la justice est rendue ». Selon lui, ce peuple, dans sa majorité, réclame « la rupture dans l’administration de la justice », « justice pour les plus de 80 morts et torturés » et le refus de « l’impunité des kulunas voleurs de milliards ».

Guy Marius Sagna prévient : « Assurer l’impunité à ces derniers ne fera qu’encourager l’incivisme des petits et trahir la Révolution. »