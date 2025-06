Justice : Oumar Sow, condamné à six mois de prison, dont un mois ferme

L’ancien ministre-conseiller et responsable politique à Yeumbeul, Oumar Sow, a été reconnu coupable de « diffusion de fausses nouvelles » et de « discrédit jeté sur une décision judiciaire ». Il a été condamné ce mercredi 18 juin à six mois de prison, dont un mois ferme, assortis d’une amende de 200 000 francs CFA, par le tribunal de Dakar, a appris Senego.

Cette décision judiciaire fait suite à une garde à vue survenue dans la nuit du 23 au 24 mai, à l’issue de son audition par la Division spéciale de cybersécurité. Le parquet avait requis une peine plus lourde — six mois de prison ferme — malgré les excuses présentées par le mis en cause lors de sa comparution le 4 juin dernier.

Oumar Sow était poursuivi pour avoir, selon les autorités, relayé de fausses informations sur les réseaux sociaux, portant atteinte à l’autorité judiciaire. Sa condamnation s’inscrit dans un contexte de fermeté accrue contre les délits numériques et les contenus jugés attentatoires à l’ordre public ou aux institutions.