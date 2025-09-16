La Division des investigations criminelles de la police sénégalaise a marqué un grand coup dans le cadre des enquêtes pour détournement de fonds et blanchiment d’argent qu’elle gère pour le compte du PJF. Et dans le cadre de ces fameux milliards qui ont transité par les comptes de Farba Ngom et de Amadou Sall, le fils ainé de l’ancien de l’Etat sénégalais, Macky Sall, Mbagnick Diop a eu plus que conaissance.

Selon le journal Le Témoin, Mbagnick Diop “Souche”, le patron de Promo Consulting et boss de Mouvement des entrepreneurs du Sénégal, MEDES a été placé en garde à vue. Cette arrestation, rendue publique par nos confrères du journal Le Témoin, est intervenue à la suite de l’audition du patron de la radio Rewmi FM. Elle s’est opérée aussi après une audition qui a démarré de 11h à 22 heures.

N’ayant pas réussi à convaincre les enquêteurs, l’initiateur des Cauris d’Or a passé la nuit avec les policiers, au commissariat du plateau. Il sera conduit ce matin au parquet du Pool Financier judiciaire.

Son arrestation serait liée à une transaction qui met en cause Wally Ibrahima Wade Seck, le fils de Thione Ballago Seck. Pour ce dernier, actuellement à l’étranger, c’est une cabale qui est orchestrée. à son encontre et s’est dit pret à se mettre à la disposition de la justice. En attendant, Wally Seck a suspendu toutes ces activités musicales et suspendus ses concerts. IL doit dans les heures à venir rejoindre Dakar.