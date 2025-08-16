Justice : Lat Diop réagit au recours du Parquet financier contre sa liberté conditionnelle

Malgré le nouveau recours introduit par le Procureur général du Pool judiciaire financier (Pjf) contre sa mise en liberté conditionnelle, Lat Diop se dit serein. Selon le quotidien Les Échos, qui cite des proches venus lui rendre visite, l’ancien directeur général de la Lonase a accueilli la nouvelle « avec le sourire ».

« Je suis très honoré d’être la cible d’autant de haine et d’acharnement », aurait confié Lat Diop, tout en rendant grâce à Dieu. Déterminé à faire face à cette épreuve, il a assuré que « tôt ou tard, je sortirai de prison. Je ne suis pas à casser, je ne flancherai pas. »

Cette réaction intervient alors que le Parquet financier a décidé de contester la décision de mise en liberté conditionnelle prononcée en faveur de l’ancien patron de la Lonase.

PressAfrik