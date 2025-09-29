Justice et pouvoir: le débat relancé par ​Oumar Sarr

Oumar Sarr, ancien ministre et leader du Parti des libéraux et démocrates (PLD/And Suqali), a vivement réagi à la politique judiciaire menée par le nouveau gouvernement. Invité de l’émission « Point de vue » sur la RTS, il a dénoncé ce qu’il perçoit comme un “acharnement contre l’opposition” et a plaidé pour le respect de l’indépendance de la justice.

​L’ancien ministre des Mines et de la Géologie, également maire de Dagana, a ouvertement pris la défense de plusieurs personnalités de l’ancien régime actuellement poursuivies par la justice. Il a notamment cité les cas de Mansour Faye et Sophie Gladima, dont les situations judiciaires ont fait couler beaucoup d’encre.

​Les cas de Mansour Faye et Sophie Gladima au cœur des critiques

​Concernant Mansour Faye, ancien ministre et maire de Saint-Louis, Oumar Sarr s’est montré catégorique : “S’il y a une personne qu’on n’aurait pas dû arrêter, c’est Mansour Faye.” Il a soutenu que l’ancien ministre avait agi “trop légalement” et de manière “zélée” dans l’application des décisions prises par le ministère du Commerce, notamment dans le dossier relatif à la riziculture dans la vallée du fleuve Sénégal. “Aucun tribunal au monde ne l’aurait condamné sur ce dossier”, a-t-il affirmé.

​Abordant le cas de son prédécesseur au ministère des Mines, Sophie Gladima, l’ancien ministre a évoqué un différend portant sur une somme de près de 70 millions de FCFA. Il a regretté que de telles affaires ne puissent pas être réglées “autrement que par la prison”, soulignant la nécessité d’une approche plus mesurée.

​Le risque d’un “éternel recommencement”

​Oumar Sarr a établi une distinction cruciale entre “célérité” et “acharnement”, estimant que la rapidité de la justice ne devait pas se traduire par une persécution de l’opposition. Tout en affirmant sa confiance dans l’indépendance de la justice sénégalaise, il a mis en garde contre une précipitation qui ne laisserait pas le temps aux magistrats de se forger une opinion éclairée.

​Il a également dénoncé un cycle récurrent dans la vie politique sénégalaise, où chaque nouveau régime semble s’acharner sur le précédent. “C’est un mal de nos régimes”, a-t-il déclaré, faisant un parallèle avec les alternances de 2000 et 2012. Il a exhorté le nouveau gouvernement à se concentrer sur son projet politique plutôt que de tomber dans ce qu’il considère comme de simples “règlements de comptes”.