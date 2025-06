Le Président de l’Assemblée nationale du Sénégal ne compte laisser passer les récentes sorties de ses pourfendeurs. Via son avocat, Me Bamba Cissé, il a saisi la justice contre le journalistes Bachir Fofana proche de l’opposition et le doyen Adama Gaye.

Contre le premier nommé, la deuxième personnalité de l’Etat reproche le fait d’avoir mis en cause le marché des véhicules acquis pour les députés. Lors d’une émission avec Aïssatou Diop Fall de Public SN, le journaliste a déclaré que c’est Cheikh Guèye, présumé corrupteur de l’ancien ministre de la justice, Isamaéla Madior Fall, qui aurait gagné le marché. Et si Bachir Fofana ne dit pas qu’il y a des irrégularités dans cette transaction, par son raccourci il veut pointer du doigt une présumée proximité entre le régime et le principal accusateur de l’ancien “tailleur constitutionnel” qui a été jusqu’au dernier jour l’un des ténors du régime de Macky Sall.

Contre le second, le président El’Malick Ndiaye a mis en exergue les “écrits diffamatoires” d’Adama Gaye sur sa page Facebook. Très critique à l’encontre des derniers régimes que le pays a connus, l’ancien journaliste de JeuneAfrique est connu pour ses diatribes acerbes contre les nouveaux maitres de Dakar. De Abass Fall, ancien parlementaire et actuel ministre du travail, personne n’a échappé à l’acidité des mots que lui seul sait utiliser à l’encontre de ceux qui ont la malchance de ne plus faire son affaire. Avec ces procédures judiciaires, tout à croire que le calumet de la paix est loin d’être fumé entre la presse et l’exécutif.