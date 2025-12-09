Justice: Convoqué ce mercredi à 10h, Bougar Diouf annonce une plainte contre…

Convoqué par la sûreté urbaine de Dakar, à la suite d’une plainte déposée par le maire de Dakar, Abass Fall, le président de l’Union des panafricains du Sénégal (UPS), Bougar Diouf, a annoncé à son tour engager des poursuites contre l’édile de la capitale.

Selon l’intéressé, la convocation, reçue par téléphone pour une audition prévue demain à 10 h, fait suite à un article diffusé dans la presse. Il précise toutefois que le texte incriminé « relève exclusivement de la communication officielle » de l’UPS, parti politique légalement constitué.

Estimation que la démarche du maire constitue une « action juridique abusive », il annonce le dépôt d’une plainte en retour contre M. Fall, pour plusieurs motifs, notamment poursuites infondées visant un document émanant d’un parti politique reconnu, mise en cause personnelle injustifiée et imputation erronée d’identité, et dénonciation inexacte adressée à son encontre.

L’affaire oppose désormais le maire de Dakar et le membre de l’UPS dans un double processus de plaintes croisées, chacun estimant être victime d’une atteinte à ses droits ou à sa réputation.

Les auditions devraient éclairer les circonstances de la publication et déterminer les responsabilités éventuelles.