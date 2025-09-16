C’est un ouf de soulagement dans la situation judiciaire de Mbagnick Diop “Souche”. A en croire des informations exclusives de Kéwoulo, le parquet financier a décerné un Cauris d’Or….pardon une LP au patron de Promo Consulting.

Après un rapide passage en garde à vue, à la suite de sa très longue audition devant les enquêteurs de la DIC, l’homme qui chaque année décerne le trophée du “meilleur manager” sénégalais parfois africain s’est vu offrir un ticket gratuit vers la cour des grands délinquants financiers inscrits sur le tableau du parquet financier et judiciaire de Dakar. Si pour le moment on ignore ce que la justice reproche au patron des quotidien Rewmi –radio et site internet– Kéwoulo a appris ce ne sont pas moins de 800 millions de F CFA qui sont visés par les enquêteurs de la DIC, saisis pour “enquête et conduite du mis en cause.”

Après moins de 24 heures de privation de liberté et des heures passées devant les magistrats du pool financier, Mbagnick Diop Souche a été remis en liberté provisoire. Son dossier fera l’objet d’une instruction….