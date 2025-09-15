Justice : Abdoulaye Gaye condamné, l’ex ministre Bassirou Sarr obtient gain de cause

Le tribunal des flagrants délits de Dakar a statué ce lundi sur le différend opposant Abdoulaye Gaye à l’ancien ministre et responsable de AJ/PADS, Bassirou Sarr.

Tout est parti d’une transaction automobile. Désireux d’acquérir une Mercedes GLE, M. Sarr avait versé seize (16) millions de francs CFA à Abdoulaye Gaye, partenaire de son fils dans ce secteur. Mais malgré ce paiement, l’ancien député n’a jamais pris possession du véhicule. Seuls deux (2) millions lui ont été restitués, accompagnés d’une Jeep Cherokee remise en guise de garantie.

Estimant avoir été trompé et toujours créancier de quatorze (14) millions, Bassirou Sarr a porté l’affaire devant la justice. Son avocat a mis en avant l’âge avancé de son client et son besoin d’un moyen de transport adapté à son statut. Le plaignant réclamait ainsi vingt (20) millions de francs CFA à titre de réparation.

À la barre, Abdoulaye Gaye a rejeté toute intention frauduleuse et sollicité un délai de quarante-cinq jours pour rembourser.

Le tribunal a finalement requalifié les faits d’escroquerie en abus de confiance. Placé sous mandat de dépôt depuis le 22 août, le prévenu a été condamné à trois (3) mois de prison avec sursis. En outre, la juridiction a ordonné le versement de vingt (20) millions de francs CFA à Bassirou Sarr au titre de dommages et intérêts.