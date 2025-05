Lors de la Journée nationale du dialogue, Khalifa Ababacar Sall a livré un discours vibrant, saluant la présence des parlementaires, des membres du gouvernement, des représentants de la société civile et de l’ensemble des participants.

Membre de l’opposition, Khalifa Ababacar Sall a souligné l’importance du dialogue comme moyen privilégié pour gérer les affaires publiques. « Le dialogue est un banquet de donner et de recevoir. C’est la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd’hui, en tant que membres de l’opposition, pour nous assurer que nos échanges aboutissent à un Sénégal meilleur et plus réconcilié », a-t-il expliqué.

Dans un contexte difficile pour l’opposition, marqué par des interpellations et des arrestations, Khalifa Sall a plaidé pour un « Djoubo sincère et permanent » ce qui signifie en français (entente sincère) pour surmonter les confrontations et pacifier les relations politiques. Selon lui, ce dialogue ne doit pas seulement être politique, mais aussi inclure les préoccupations sociales et économiques des Sénégalais.

« Le Sénégal traverse des difficultés. Il est indéniable que la population souffre et nous devons trouver des solutions viables », a-t-il insisté.

Khalifa Sall a également évoqué l’histoire des dialogues au Sénégal, de 1992 à 2019, rappelant que ces moments ont permis de surmonter les crises et les conflits. Au nom de l’opposition, il a formulé plusieurs revendications : le respect des libertés, la libération des détenus politiques et des réformes pour pacifier l’espace politique.

« Nous sommes venus aujourd’hui en tant qu’acteurs de la pacification de l’espace politique », a-t-il affirmé, se disant favorable à des réformes au niveau du code électoral et de la Constitution pour faire du Sénégal « un havre de paix et de réconciliation ».

En conclusion, Khalifa Sall a exprimé la volonté de l’opposition de voir le Sénégal changer « dans la paix, la sérénité et la concorde », avant de remettre un texte écrit au président de la République.