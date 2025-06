Journée internationale du Joola: Retour sur les contours d’une sacrée initiative

Le 26 septembre 2002, le Sénégal et le monde étaient frappés par l’une des plus grandes catastrophes maritimes civiles: le naufrage du navire Le Joola. Ce drame a emporté 1953 vies, dont des ressortissants de 16 nationalités différentes, 444 étudiants et nouveaux bacheliers, ainsi que 27 jeunes footballeurs. Seuls 64 rescapés ont été retrouvés, laissant derrière eux 1916 orphelins et un deuil incommensurable pour des milliers de familles.

Ainsi pour « lutter contre l’oubli et prévenir l’avenir » l’Association nationale des familles des victimes et rescapés du Joola organise la Première édition de la Journée Internationale du Joola (J.I.J). Journée dont les assises internationales sont prévues les 28 et 29 juin 2025, à l’Université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ). Celle-ci va se poursuivre le 05 juillet prochain à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD).

Absence d’un événement d’envergure de commémoration

La tenue de cette journée est motivée par le fait que de nombreuses problématiques subsistent 23 ans après ce drame maritime l’une des plus grandes catastrophes de l’histoire moderne en mer, selon les membres de l’Association Nationale des Familles des Victimes du Naufrage du Joola et Rescapés (ANFVR-JOOLA). Il s’agit entre autres « du renflouement de l’épave, de la prise en charge psychosociale des rescapés et des orphelins, de la quête inlassable de justice et de vérité. L’insertion socioprofessionnelle des orphelins et la complétude de leur prise en charge, la création d’une fondation dédiée au Joola et l’instauration d’une journée fériée le 26 septembre en hommage aux victimes », a souligné le Président de l’ANFVR/J, Cyprien Lopy.

Les membres de l’Association Nationale des Familles des Victimes du Naufrage du Joola et Rescapés (ANFVR-JOOLA), s’indignent et regrettent la méconnaissance du drame du Joola parmi la jeunesse, et un vide mémoriel criant dans nos établissements d’enseignement, malgré l’ampleur sans précédent de cette tragédie, marqué toujours par un contexte persistant de souffrance et de questionnements. Le président de ladite association affirme que « tragiquement, aucun événement commémoratif d’envergure n’a été organisé jusqu’à présent dans un espace universitaire au Sénégal pour honorer la mémoire des disparus ».

Ces remarques et observations sont à l’origine de l’initiation de cette première édition de la Journée Internationale du Joola (J.I.J), a défendu le président de l’ANFVR-JOOLA, Cyprien Lopy. Ce dernier de faire comprendre que le choix de l’Université Assane Seck de Ziguinchor est profondément stratégique. « Il s’agit de renforcer la sensibilisation et la formation sur l’historique du Joola au sein d’un milieu universitaire, lieu d’excellence pour la transmission du savoir et la construction d’une mémoire collective », a-t-il expliqué face à des journalistes de la région.

La construction même de cette Université s’inscrit dans une dynamique d’introspection et de sensibilisation, faisant d’elle un lieu idéal pour perpétuer le devoir de mémoire, a souligné le président de l’ANFVR-JOOLA, Cyprien Lopy.

Cette rencontre en prélude à la tenue de la Journée Internationale du Joola, s’est déroulée à l’Université Assane Seck de Ziguinchor. C’était en présence de plusieurs anciens cadres et responsables de l’Association Nationale des Familles des Victimes du Naufrage du Joola et Rescapés, dont Boubacar Ba ancien président de ladite structure et de la coordonnatrice de la JIJ Éveline Marie Ndiaye.

Cette 1ère Journée Internationale du Joola va être déroulée en hommage à feu Moussa Sissoko premier président de l’Association Nationale des Familles des Victimes du Naufrage du Joola et Rescapés.