« Les joueurs étaient en danger » : Pape Thiaw interpelle les organisateurs avant la finale

À la veille de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, l’heure n’était pas seulement à la tactique pour le sélectionneur du Sénégal. Face à la presse ce samedi, Pape Thiaw a surtout livré un message ferme sur les conditions de sécurité, le respect entre nations africaines et l’image du football continental, à quelques heures d’un choc explosif contre le pays hôte.

Dès l’entame, le technicien sénégalais a tenu à dissiper un premier malaise : le retard accusé avant la conférence de presse. « Il y a eu un problème avec l’escorte, arrivée un peu en retard. C’est la raison de notre présence tardive, et nous nous en excusons », a-t-il précisé.

Sur le plan sportif, Pape Thiaw a rappelé que ce n’était pas la première fois qu’il disputait une finale face au pays organisateur, faisant référence à celle de 2023 alors qu’il dirigeait l’équipe locale du Sénégal.

« Ce sont deux compétitions différentes, mais j’espère que cette finale se déroulera comme celle jouée en Algérie. Jouer contre le pays hôte n’est jamais facile, car il bénéficie du soutien de son public », a-t-il souligné.

Mais le sélectionneur a tenu à ramener le débat à l’essentiel : le terrain.

« Le public restera dans les tribunes. Sur le terrain, c’est onze contre onze. Mes joueurs le savent, et tout se décidera sur le rectangle vert », a-t-il martelé, affichant une confiance assumée.

Au-delà du match, Pape Thiaw a élargi le propos à l’enjeu symbolique de cette finale. « Aujourd’hui, c’est l’image de l’Afrique qui est en jeu », a-t-il insisté, rappelant que la CAN a gagné en crédibilité et en prestige. « Cette compétition, que certains ne considéraient pas auparavant, a été portée à un très haut niveau. Il faut bien finir cette organisation. »

Il a également dénoncé les discours dévalorisant la CAN, malgré la présence de stars africaines de rang mondial. « On disait que la CAN n’était pas une compétition majeure. Pourtant, nous avons des joueurs de classe mondiale », a-t-il affirmé, citant implicitement le cas de Sadio Mané, longtemps privé de reconnaissance internationale à cause de cette perception.

Mais le ton s’est durci lorsqu’il est revenu sur les incidents survenus la veille. « Ce qui s’est passé hier est anormal. Une équipe comme le Sénégal ne doit pas se retrouver au milieu d’une foule populaire. Les joueurs étaient en danger, tout pouvait arriver », a-t-il dénoncé sans détour.

Pape Thiaw a lancé un appel clair à la responsabilité et au respect entre nations africaines. « Cela ne doit pas se produire, surtout entre deux pays frères. C’est un point très important », a-t-il averti, plaçant la finale sous le sceau du fair-play, de la sécurité et de la dignité du football africain.