JOJ Dakar 2026 : Découvrez le le programme complet des célébrations

À un an de l’ouverture officielle des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026, Ibrahima Wade, coordonnateur du Comité d’organisation (COJOJ), a présenté ce vendredi 03 octobre 2025 le programme complet des célébrations lors d’une conférence de presse.

« Le 31 octobre 2025 correspond à ce qu’on appelle une année avant les Jeux, ou “one year to go”. C’est l’occasion pour nous d’organiser plusieurs activités », a expliqué M. Wade. Parmi les temps forts, la révélation de la mascotte officielle, sélectionnée à l’issue d’un concours international impliquant des élèves, se fera le 31 octobre en présence du président de la République et d’invités internationaux.

La journée comprendra également le compte à rebours officiel, sur le parvis de la gare, permettant de suivre chaque jour, heure, minute et seconde jusqu’à la cérémonie d’ouverture prévue le 31 octobre 2026.

Le programme s’inscrit aussi dans le cadre du Festival Dakar en Jeux, avec un concert géant, un fitness day à Saly, des animations culturelles et des compétitions sportives. Cette année, le tournoi international de futsal rassemblera pour les garçons le Sénégal, le Brésil, le Portugal et le Maroc, et pour les filles le Sénégal, la Namibie, la Guinée et la Mauritanie.

Enfin, les Journées portes ouvertes des comités nationaux olympiques, prévues du 4 au 8 novembre, permettront à 50 pays de découvrir les préparatifs et les infrastructures des JOJ Dakar 2026, offrant une belle représentation des cinq continents.

M. Wade a insisté sur la coopération avec le Comité International Olympique, assurant que « le projet est sous contrôle » et que toutes les préparations avancent conformément aux normes internationales.