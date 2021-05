Jeûne des enfants:: Que dit l’Islam ?

Quand arrive le ramadan, le mois le plus saint de l’Islam, on ne pense pas forcément aux plus jeunes alors que pour beaucoup d’entre eux c’est un moment d’apprentissage de cet important pilier de la religion musulmane. Que disent les textes coraniques du jeûne des enfants. Qu’est-ce qui est recommandé ? A quel âge ce rituel devient-il obligatoire ?

Durant le mois de ramadan, les enfants se lancent des défis, se vantent de jeuner avec succès et se moquent de leurs camarades qui n’y arrivent pas.

Les parents, à leur tour, encouragent leurs enfants en promettant de les récompenser lorsqu’ils jeûnent.

Que dit l’islam du jeûne de l’enfant ?

CRÉDIT PHOTO,GETTY IMAGES Légende image, C’est une erreur de forcer les jeunes enfants à jeûner, selon experts que nous avons consulté Mamadou Lo, spécialiste sénégalais de la charia et des textes coraniques formé à Al-Azhar en Egypte, affirme que l’enfant n’est tenu de jeûner que quand il atteint l’âge adulte, en vertu de la parole du Prophète.

« Le jeûne n’est obligatoire que quand l’enfant atteint la puberté. Il devient donc obligatoire à l’apparition d’un ou de plusieurs de ces signes : apparition de poils pubiens, désirs et rêves érotiques, éjaculation et liquide séminal, menstrues », explique-t-il.

Comme toutes les autres pratiques religieuses musulmanes, le jeûne du mois de Ramadan a ses règles. Il y a ainsi des personnes pour lesquelles le jeûne est obligatoire et celles pour qui il ne l’est pas.

Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa, un érudit nigérian, soutient que les enfants faisaient partie de ceux qui n’avaient pas besoin de jeûner.

“Le jeûne signifie ne pas boire de l’eau et ne pas manger du lever au coucher du Soleil. Tout le monde ne peut pas passer des heures sans manger ou boire de l’eau, parmi eux les enfants, les personnes âgées et les malades », précise-t-il.

Recommandations supplémentaires

CRÉDIT PHOTO,AFP Légende image, Le jeûne n’est obligatoire que quand l’enfant atteint la puberté Certains hadiths, paroles et anecdotes du prophète recueillies par plusieurs sources fiables, recommandent l’âge de 7 ans et d’autres privilégient l’âge de 10 ans pour le début du jeûne des enfants « pour permettre à l’enfant de s’habituer à la pratique du ramadan ».

Toutefois, Mamadou Lo recommande que l’enfant ne soit pas brusqué ou forcé à jeûner.

Sheikh Daurawa ajoute qu’il faut « apprendre aux enfants jeûneurs à s’adapter, mais ce n’est pas obligatoire pour eux ».

Au Sénégal, il est fréquent que les enfants commencent leur apprentissage du ramadan en jeûnant une moitié de journée ou une fois par semaine.

Riyas Izzedeen, qui a grandi au Sri Lanka mais vit aujourd’hui à Londres, dit avoir commencé à jeûner à l’âge de sept ans. Il raconte qu’à l’époque, il jeûnait parce que ses amis et sa famille le faisaient tous.

CRÉDIT PHOTO,AFP Légende image, Les enfants s’amusent beaucoup lors de l’Aid-El-Fitr, la fête marquant la fin du ramadan “Parfois, une fois par semaine, j’ai le droit de le faire. Et si je pense que je ne peux pas, j’avais le droit de le rompre, surtout si c’est un jour d’école”, explique-t-il.

Il se rappelle également que le jeûne ne l’empêchait pas de jouer à ses jeux habituels.

“Nous passions la journée dehors à courir et à faire du vélo, comme des enfants. Nous étions fatigués, nous avions soif et nous attendions avec impatience la rupture au crépuscule », se rappelle-t-il.

Riyas souligne qu’il serait fier de sa fille de sept ans maintenant si elle jeûnait comme il le faisait dans son enfance.