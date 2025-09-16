Kewoulo en sait un peu plus sur les circonstances de la mort de Sokhna Fall du nom de la jeune dame retrouvée morte dans une station de collecte d’eaux usées à Pikine Texaco.

À travers une interview exclusive qu’il a bien voulu nous accorder, Mor Seck, le cousin chez qui habitait la défunte a révélé que c’est le vendredi 12 Aout dernier que la jeune dame aurait échappé à la vigilance des membres de la famille pour quitter le domicile à l’aube. Il affirme qu’il aurait informé la gendarmerie et les autorités compétentes dès que l’absence de la défunte a été remarquée par la famille et que les recherches se sont accélérées jusqu’à la découverte macabre.

Répondant à la question de comment il a appris la nouvelle, Mor de soutenir que c’est par voie de presse qu’il a été informé de la découverte du corps sans vie de sa couine avant de préciser que Sokhna Fall souffrait de troubles psychologiques. Il ajoute que pour sauver sa cousine de la hantise de pathologie contre laquelle elle se bat depuis 11 ans et qu’elle aurait contacté alors qu’elle soccupait de son frère qui souffrait de la même pathologie, il l’aurait interné sans résultats nets, à l’hôpital Fann, au centre psychiatrique de Mbao et récemment à Dalal Xel de Thiès.

Notre interlocuteur a par ailleurs apporté un démenti formel contre ceux qui soutiennent que le corps de la défunte serait en état de décomposition avancé au moment de la découverte et que le procureur aurait ordonné son enterrement sur place. Il affirme que la défunte repose au cimetière de Pikine. Il a terminé pour dire que Sokhna Fall fut une personne très pieuse et respectueuse des normes de la religions musulmane.

