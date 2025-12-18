« J’étais dévasté. J’avais les larmes aux yeux »: Krépin Diatta fait une confession sur…

Dans un entretien exclusif accordé à L’Équipe, Krépin Diatta, l’ailier de l’AS Monaco, est revenu sur l’épisode le plus douloureux de sa carrière en sélection : son forfait pour la CAN 2021, finalement remportée par le Sénégal.

À un mois du coup d’envoi de la compétition, le joueur avait été victime d’une grave blessure au genou. « Quand j’ai la blessure, je continue. À la mi-temps, je sens le genou instable. Le médecin me regarde et me dit : “Les nouvelles ne seront pas bonnes.” Le verdict est sans appel après l’IRM : rupture des ligaments croisés, six mois d’arrêt », raconte Krépin Diatta. « J’étais dévasté. »

Contraint de suivre la CAN depuis son domicile, l’émotion a été immense au fil du parcours victorieux des Lions. « J’avais les larmes aux yeux à la maison, c’était tellement émouvant. J’ai toujours rêvé de gagner avec mon pays. Je suis tellement fier de cette victoire même si je n’y étais pas », confie le joueur.

Malgré son indisponibilité, le sélectionneur Aliou Cissé avait initialement pensé à lui pour figurer dans la liste élargie. Une marque de confiance que Diatta n’a pas souhaité exploiter. « Après mille réflexions, j’ai dit au coach que le mieux était de prendre un joueur sur qui il pourra compter. Je ne voulais pas être égoïste », explique-t-il.