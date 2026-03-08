Iran : les Gardiens de la Révolution frappent Tel-Aviv, Beersheva et une base en Jordanie

Les Gardiens de la Révolution, l’armée idéologique iranienne, ont annoncé dimanche avoir lancé des missiles en direction des villes israéliennes de Tel-Aviv et Beersheva (sud d’Israël), ainsi que vers une base aérienne en Jordanie.

« La 28ᵉ vague de l’opération Promesse honnête 4 a été lancée avec des missiles de nouvelle génération de la force aérospatiale du Corps des Gardiens de la Révolution vers Beersheva, Tel-Aviv et la base aérienne d’Al-Azraq », indique un communiqué relayé par la télévision d’État iranienne.

Dans un autre communiqué diffusé par l’IRNA, le Corps des Gardiens de la Révolution islamique (CGRI) a précisé que sa marine avait ciblé la base d’hélicoptères Al-Adiri, occupée par les forces américaines, lors d’une opération combinée impliquant drones et missiles balistiques.

Des explosions entendues à Tel-Aviv, après une alerte aux missiles iraniens

Une série d’explosions a été entendue dimanche en début d’après-midi à Tel-Aviv, dans le centre d’Israël, ont rapporté des journalistes de l’AFP après que l’armée a signalé des tirs de missiles depuis l’Iran. « Il y a peu, l’armée israélienne a identifié des missiles lancés depuis l’Iran en direction du territoire de l’État d’Israël », a déclaré l’armée dans un communiqué, en ajoutant que les systèmes de défense antiaérienne avaient été activés.