Investissements Turcs: 9 milliards $ pour booster l’énergie au Sénégal

L’ambassadeur du Sénégal en Turquie, Moustapha Sokhna Diop, a annoncé que des investisseurs privés turcs projettent de financer des projets dans le secteur de l’énergie au Sénégal pour un montant estimé à 9 milliards de dollars, soit environ 5 000 milliards de FCFA.

« On parle de plusieurs milliards de dollars d’investissements qui sont attendus du secteur privé turc. Pour le seul secteur de l’énergie, il est question de près de 9 milliards de dollars, sans compter les projets dans l’agriculture, la construction et le développement industriel », a précisé le diplomate dans un entretien avec l’Agence de Presse Sénégalaise (APS).

Cette déclaration a été faite dimanche, en marge du Forum d’affaires sénégalo-turc organisé à Istanbul par l’Association des hommes d’affaires privés de Turquie, le Conseil des relations économiques étrangères (DEIK) et l’Agence sénégalaise pour la promotion des investissements et des grands travaux (APIX).

L’événement a réuni 300 hommes d’affaires, dont une cinquantaine venue du Sénégal. Plusieurs propositions d’investissement, sous forme de partenariats public-privé (PPP) ou d’investissements directs dans des projets structurants, ont été évoquées. Ces initiatives, selon M. Diop, ne devraient pas alourdir le fardeau de la dette publique.

Les investisseurs intéressés seront reçus prochainement à Dakar par les ministres concernés afin de poursuivre les discussions et d’examiner plus en détail leurs projets.