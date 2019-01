Vingt-quatre heures après leur interpellation et nuit passée en garde à vue, les jeunes Khalifistes proches de Barthélémy Diaz sont désormais situés sur les faits qui leur sont reprochés. Alors que la police les a mis en garde à vue pour association de malfaiteurs, les mis en cause, eux, nient tout en bloc sans que ces dénégations ne les sortent du pétrin.

Les choses commencent à s’éclaircir dans l’affaire de l’interpellation et la garde à vue des trois jeunes opposants proches du maire de la commune de Mermoz Sacré-Cœur, Barthélémy DIAZ. A en croire des informations obtenues auprès de la police, Pape Konaré Diaïté, consultant et chargé de communication de Barthélémy Dias, Arona Sall, étudiant à l’IPG comme El’hadj Habibou Mboup, conseiller municipal à la mairie de Sicap Mermoz sont poursuivis pour les chefs d’association de malfaiteurs, violences et voies de fait, vol, destructions de biens appartenant à une société publique.

C’est à la suite d’une plainte déposée devant la DIC par la société Dakar Dem Dikk, pour dénoncer le vandalisme commis sur ses bus ces derniers jours, dans la commune de Mermoz Sacré-cœur, que la police a procédé à l’interpellation des trois mis en cause. A en croire la police, « ces individus seraient les planificateurs et auteurs des actes de sabotage commis sur les bus de la société Dakar Dem Dikk, à la suite de la proclamation provisoire de la liste des candidats à la présidentielle de février 2019, à l’occasion de deux manifestations improvisées par des partisans de Khalifa Sall, devant sa permanence sa Sacré Coeur ».

Et suite à la plainte initiée par Dakar Dem Dik, un autre acte leur a été imputé. En effet, dans la soirée du samedi, au cours d’un meeting de soutien organisé à Sacré-coeur par Marie Lo, la fille de l’artiste Ismaëla Lo et ex-épouse du ministre Aliou Sow, où était attendu le Ministre Mame Mbaye Niang, ainsi que d’autres responsables politiques, des pétards avaient été lancés depuis le pont de Sacré Cœur par des individus, non encore identifiés. Selon des informations obtenues par la police, l’un des pétards jetés sur la foule et ayant occasionné des brûlures au sieur Abdoulaye Fofana -interné depuis lors à l’hôpital Principal de Dakar-, serait l’œuvre d’Arona Sall, alias Junior, lequel aurait utilisé un flashball pour projeter l’objet incriminé à partir du pont de Sacré Cœur, distant du lieu de la manifestation d’une cinquantaine de mètres.

Alors que à eux deux, ces deux faits auraient suffit pour interpeller les suspects, voilà qu’une plainte de M. J., agent de garde rapprochée, vient corser leur dossier. En effet, par une plainte déposée ce lundi, ce dernier a saisi la DIC pour se plaindre de Pape Konaré Diaïté, Arona Sall, alias Junior et autres, pour des coups et blessures volontaires, vol.

A en croire ce plaignant, c’est vers 18 heures, qu’il a été victime d’agression et de vol de ses deux (02) téléphones portables ainsi que de la somme de cinquante mille (50.000) FCFA. Le sieur J. a précisé que les faits se sont déroulés dans un parking sis sur la VDN, à quelques encablures du siège de Bokk Gis-Gis, au moment de la conférence de presse de l’opposion, regroupée dans le cadre du C25. Les mis en cause l’ayant pris pour un espion de «Benno Bokk Yakar», l’ont molesté et dépossédé de ses biens.

Alors que El’hadj Habibou Mboup a été interpellés dans la soirée du lundi -tout juste la rencontre des leaders du C25- les deux derniers cités, eux, ont été arrêtés hier mardi. Devant les enquêteurs de la police, ils ont tous nié les faits qu’on leur reproche. Mais, la police ces dénégations ne leur a été d’aucune utilité. Les enquêteurs ayant décidé de prolonger leur garde à vue, ils risquent être déférés devant le parquet; aujourd’hui pour El’hadj Habibou Mboup et demain pour les Pape Konaré Diaïté et Arona Sall.