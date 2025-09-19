Interpellation pour Trafic de Chanvre Indien à Dieuppeul : Un Complice Arrêté avec 5,5 kg de Drogue

Le Commissariat d’arrondissement de Dieuppeul a procédé, le 14 septembre dernier, à l’interpellation d’un individu suspecté de complicité dans un trafic de chanvre indien. L’opération, menée suite à un renseignement opérationnel, a permis la saisie d’une quantité significative de drogue, évaluée à 5 kilogrammes et 500 grammes.

Selon les détails fournis par les autorités, l’intervention a été déclenchée par des informations indiquant la réception imminente d’une importante cargaison de chanvre indien par un suspect principal. Une équipe de surveillance et d’intervention a été rapidement déployée sur les lieux pour anticiper l’arrivée de la marchandise illicite.

Lorsque le suspect principal s’est présenté, les forces de l’ordre ont tenté de l’appréhender. Cependant, ce dernier a réussi à s’échapper en escaladant une terrasse, laissant derrière lui son complice présumé. Ce dernier a été immédiatement interpellé sur place par les agents.

Une fouille minutieuse des lieux a révélé la présence de la drogue dissimulée dans un sac de riz. Les enquêteurs ont découvert cinq blocs d’un kilogramme chacun, ainsi qu’un demi-bloc, totalisant 5,5 kg de chanvre indien. Cette saisie représente un coup significatif contre le trafic local de stupéfiants.

Conduit au commissariat pour audition, le mis en cause a initialement nié toute implication, affirmant que la drogue avait été cachée par le fugitif. Malgré ces dénégations, une perquisition complémentaire a été menée, aboutissant à la saisie d’objets supplémentaires soupçonnés d’être liés au trafic :

Un téléphone portable de marque iPhone 12 Pro,

Un ordinateur portable de marque Toshiba,

Une moto de type Jakarta,

Et un véhicule de marque Citroën C4, présumé avoir été financé par les revenus illicites du trafic.

Le suspect a été placé en garde à vue, et l’enquête se poursuit activement pour identifier et appréhender le fugitif, ainsi que pour démanteler d’éventuels réseaux plus larges impliqués dans ce commerce illégal. Les autorités soulignent l’importance de la vigilance citoyenne et des renseignements opérationnels dans la lutte contre le trafic de drogue, qui reste un fléau majeur dans la région.

Ce type d’opérations démontre l’engagement des forces de sécurité sénégalaises à combattre les activités criminelles liées aux stupéfiants, contribuant à la préservation de l’ordre public et à la protection de la jeunesse contre les dangers de la drogue. Les détails supplémentaires sur l’enquête seront communiqués au fur et à mesure de son avancement.