Interpellation de deux individus pour vol en réunion par la police

Le Commissariat d’arrondissement de Pikine a interpellé, ce 17 septembre 2025, deux (02) individus pour tentative de vol en réunion, commise de nuit avec violence et mise en danger de la vie d’autrui.

Dans la nuit du 16 au 17 septembre 2025, une victime circulait à moto sur la route de la Technopole lorsqu’elle a été attaquée par deux individus qui tentaient de lui arracher son engin.

Cherchant à se défendre, la victime a foncé sur ses agresseurs, mais a chuté avec sa moto. Souffrant d’un traumatisme crânien, elle a été rapidement évacuée par les sapeurs-pompiers vers l’Hôpital Principal de Dakar.

Alertés, les éléments de la Brigade de Recherches se sont rendus sur les lieux. Toutefois, les agents du Commissariat Central de Guédiawaye, en faction au rond-point des cimetières, sont intervenus en premier et ont interpellé les deux suspects, retrouvés dissimulés dans les buissons. L’un d’eux présentait une blessure au pied droit.

Conduit à l’hôpital de Pikine pour des soins, ce dernier a été diagnostiqué avec une fracture du tibia droit. Inconscient au moment de son interpellation, il n’a pas encore pu livrer sa version détaillée des faits.

Les deux mis en cause ont été placés en garde à vue et l’enquête suit son cours.