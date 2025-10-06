Interpellation pour association de malfaiteurs et vol avec effraction

Cette arrestation fait suite à une patrouille nocturne effectuée entre le môle 4 et le môle 8, au cours de laquelle les éléments de la Brigade de Recherches sont intervenus en flagrant délit de cambriolage dans un entrepôt de stockage de sucre appartenant à la société TRANS-EXPRESS SA, situé à proximité de Dubaï Port World.

Le cambriolage était en cours d’exécution par un groupe de malfaiteurs ayant percé un trou dans le mur de clôture de l’entrepôt. Les individus avaient réussi à charger dix-huit (18) sacs de sucre dans un véhicule de type Peugeot Boxer, stationné non loin des lieux.

Grâce à leur vigilance, les agents de la Brigade de Recherches ont surpris les malfaiteurs en pleine action et ont réussi à appréhender l’un d’eux.

Conduit au poste, le mis en cause a reconnu les faits lors de son interrogatoire. Il a été placé en garde à vue, tandis que le véhicule ainsi que les dix-huit sacs de sucre ont été consignés au service pour les besoins de l’enquête.

Les investigations se poursuivent afin d’identifier et d’interpeller les autres membres du groupe.