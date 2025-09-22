Interdiction du portable à l’école : une mesure pour favoriser l’apprentissage et le bien-être des élèves

​Le ministère de l’Éducation nationale a récemment officialisé une mesure attendue par de nombreux acteurs du système éducatif : l’interdiction stricte de l’utilisation des téléphones portables en milieu scolaire. Cette décision, expliquée par un communiqué de presse, vise à réaffirmer le rôle de l’école en tant qu’espace protégé dédié au savoir, à la citoyenneté et au plein épanouissement des jeunes.

​Selon le ministère, l’usage du téléphone portable en classe est une source de distraction majeure qui nuit non seulement à la concentration des élèves, mais les expose également à des risques sanitaires et sociaux. Une utilisation excessive et prolongée peut entraîner des conséquences néfastes sur la santé, comme l’altération du sommeil, et favoriser l’isolement social en réduisant les interactions directes entre pairs.

​Pour garantir l’efficacité de cette nouvelle règle, chaque établissement devra définir ses propres modalités d’application. Les téléphones devront être rangés dans des espaces sécurisés dès l’entrée en classe, ou conservés éteints (off), selon les règles internes de chaque établissement. Cette approche flexible permettra aux écoles de s’adapter tout en respectant l’esprit de la loi.

​Réactions et perspectives : Un débat entre concentration, socialisation et sécurité

​La mesure suscite des réactions partagées parmi les parties prenantes.

Pour de nombreux parents, cette interdiction est une initiative bienvenue. <<Mon fils est constamment sur son téléphone, même à la maison. Je pense que cette règle va l’aider à se concentrer sur ses études et à interagir davantage avec ses camarades>> témoigne Marie, une mère d’élève en classe de 4e.

​Des psychologues et des experts en éducation appuient également cette décision. Dr. Fatou Diallo, spécialiste en psychologie de l’enfant, souligne que <<le retrait de l’écran pendant les heures de classe peut aider les élèves à développer des compétences sociales essentielles et à mieux gérer leur attention. C’est un pas important pour lutter contre la dépendance numérique>>

​Cependant, la mesure soulève aussi des questions, notamment chez les élèves. <<C’est vrai que le téléphone peut être une distraction, mais il sert aussi à communiquer avec mes parents en cas d’urgence>> explique Amadou, un lycéen. “De plus, il est parfois utilisé pour des recherches en classe ou des travaux de groupe.” Ces préoccupations mettent en lumière la nécessité de trouver un équilibre entre l’interdiction et l’utilisation pédagogique du téléphone portable, qui reste possible sous encadrement strict.

L’interdiction du téléphone portable à l’école est une mesure qui, bien que perçue comme un pas vers une meilleure éducation, nécessite une collaboration entre les élèves, les enseignants et les parents pour être pleinement efficace.