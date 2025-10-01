Intégration africaine : Le président de l’Assemblée nationale du Sénégal appelle les parlements à devenir des « véritables leviers »

​Johannesburg, Afrique du Sud – Le président de l’Assemblée nationale du Sénégal, El Malick Ndiaye, a plaidé avec force pour un rôle accru et transformateur des parlements africains dans l’accélération de l’intégration continentale. C’était lors de la Conférence annuelle des présidents des parlements africains, qui se tient actuellement à Johannesburg.

​Transformer le potentiel en réalité

​Dès l’ouverture de son allocution, M. Ndiaye a posé un constat clair : « L’Afrique dispose d’un potentiel immense. Mais pour libérer pleinement ce potentiel, nous devons transformer nos parlements en véritables leviers de l’intégration », a-t-il déclaré, fixant le ton pour l’ensemble de son discours.

​Pour le chef du législatif sénégalais, la responsabilité des législateurs dépasse largement la simple ratification des traités. Il s’agit d’une action multidimensionnelle cruciale pour l’efficacité de l’Union africaine. M. Ndiaye a notamment insisté sur :

​La domestication des engagements continentaux en lois nationales effectives.

​L’harmonisation législative pour rendre opérationnels les grands projets, dont la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF).

​L’exigence de redevabilité et la transparence des gouvernements.

​L’intégration de l’Agenda 2063 et des lois modèles du Parlement panafricain.

​Vaincre les retards et instaurer le contrôle

​Le président a déploré que de nombreux traités et protocoles de l’Union africaine « souffrent encore de retards dans leur ratification ou leur application effective », un frein majeur au processus d’intégration.

​Face à cette inertie, il a martelé : « L’action parlementaire doit porter la volonté politique pour sa réalisation effective ». Il a en outre appelé à instaurer une véritable culture du contrôle au sein des parlements. L’objectif est de redonner confiance aux citoyens dans la capacité de l’intégration africaine à impacter positivement leur quotidien.

​« Les parlements sont la clef de voûte, le pont entre les aspirations des peuples et les engagements des États », a-t-il résumé.

​En conclusion, El Malick Ndiaye a souligné le rôle essentiel de la diplomatie parlementaire comme outil de solidarité et de durabilité, réaffirmant l’engagement du Sénégal à œuvrer, « fidèle à sa tradition panafricaniste », pour une Afrique intégrée, prospère et en paix.