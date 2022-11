A Keur Mor Ndiaye, à la sortie de Thiès et sur le chemin de Diourbel, les populations se battent contre l’implantation d’une usine métallurgique. Elles disent redouter un scandale environnemental futur qui pourrait installer un déséquilibre agro- écologique dans une zone connue pour être un poumon vert.

Seulement au sein des populations, le débat aujourd’hui, c’est de se demander si le Chinois promoteur de l’usine détient une étude d’impact environnemental décernée par le ministère de l’Environnement ? Le nouveau ministre de l’Environnement, Alioune Ndoye, est interpelé par les populations.

La question taraude tous les habitants de Keur Mor Ndiaye. Surtout que le désastre écologique à venir pourrait remettre en cause une zone qui est connue comme un poumon vert de la ville de Thiès. « Malgré toutes les alertes et avertissements portées à la connaissance des autorités de l’Etat pour signaler la construction d’une industrie métallurgique dans la zone très inappropriée de Keur Mor Ndiaye, qui constitue le poumon vert de Thiès et de ses environs, la fonderie d’une puissance étrangère s’étale sans états d’âmes et sans soucis dans ce milieu exclusivement dédié à l’agriculture et à l’élevage de la volaille. Sinon, pourquoi y avoir implanté l’Ecole nationale d’agriculture Enso, l’école de football de Keur Mor Ndiaye, la Sedima,… etc. » souligne une source dirigeante des populations de Keur Mor Ndiaye. Laquelle ajoute qu’il est à noter d’ores et déjà que l’implantation de cette unité industrielle, qui est un scandale écologique notoire, est déjà à l’origine d’un début de dissension sociale parmi les habitants des dizaines de village qui ceinturent Keur Mor Ndiaye…

En effet, tous ceux qui ont trempé d’une manière ou d’une outre dans l’érection de cette usine, se dressent comme étant les “avocats” de cette fonderie. Ces affairistes du genre «Madoff «, qui ne détiennent rien déboussolés ». mais veulent tout régenter, poussent les au- très habitants de la zone qui ne mesurent pas encore les effets toxiques et néfastes de cette réalisation, à se mettre en première « Ce que ce genre d’activistes ignorent ou le combat des populations. Ligne et à vouloir défendre vaille que vaille les intérêts de ce projet afin d’avoir accès aux bienfaits des nouveaux messies. Et malheureusement, pour Keur Mor Ndiaye, l’histoire risque de se répéter à nouveau car, dans un passé pas trop lointain, un autre industriel s’activant dans l’embouteillage et la vente de jus de fruits avait acquis dons des conditions similaires un espace dans cette contrée pour ses activités>>.

Au final, aucune des promesses miroitées ne fut tenue et l’usine, flamberge ou vent, continue de narguer les habitants

A Keur Mor Ndiaye, on estime que le nouveau ministre de l’Environnement Alioune Ndoye doit prendre en charge ce dossier pour soutenir le combat des populations.

Le Témoin