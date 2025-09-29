Inondations: L’ONAS se mobilise à Touba, Dakar, Kaolack et Kaffrine

​L’Office national de l’assainissement du Sénégal (ONAS) fait état d’avancées significatives dans la gestion des eaux pluviales à travers le pays. Selon son bulletin du 26 septembre 2025, des interventions efficaces ont été menées à Touba, Dakar, Kaolack et Kaffrine pour maîtriser les inondations et améliorer les infrastructures d’assainissement.

​Touba : une situation en voie de stabilisation

​Le bassin de Darou Rahman, saturé depuis près d’un mois, a été maîtrisé grâce à la collaboration entre l’ONAS et l’entreprise Henan Chine.

​Des travaux de réparation de la conduite d’eau de Sen’Eau, qui dessert Mbacké, sont prévus.

​L’installation de nouveaux dispositifs de pompage est en cours dans les quartiers de Kawsara Fall, Touba Féto et Mame Diarra. Leur efficacité dépendra de la baisse du niveau d’eau dans le bassin de Nguélémou, où le niveau non immergé a récemment doublé.

​Dakar : des infrastructures qui ont tenu bon

​Les infrastructures d’assainissement ont globalement bien résisté aux dernières pluies, et les efforts d’entretien ont permis de limiter les inondations.

​Bien que quelques lenteurs aient été observées dans certains quartiers, les stations de pompage clés ont assuré une évacuation rapide et efficace des eaux.

​Kaolack et Kaffrine : une gestion sous contrôle

​À Kaolack, les accumulations d’eau liées aux pluies récentes ont été rapidement résorbées, et la situation est stable.

​À Kaffrine, la saison 2025 est marquée par une nette diminution des inondations par rapport aux trois années précédentes. Le bassin de la ville est bien en deçà du seuil critique de remplissage, ce qui confirme une gestion efficace.

​Ces résultats encourageants illustrent l’engagement continu de l’ONAS pour améliorer les conditions de vie des populations dans les zones les plus vulnérables.