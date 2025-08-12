Inondations à Tivaouane : L’hôpital Mame Abdou Aziz Dabakh paralysé par les eaux

L’hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane est sous les eaux après la pluie qui s’est abattue ce lundi 11 août 2025. Selon les données du service départemental de l’Agriculture de Tivaouane, la commune a enregistré 103 mm de précipitations. Situé dans un bas-fond, l’hôpital a été envahi par les eaux pluviales.

D’après Sidy Lamine Ndoye, représentant du personnel au conseil d’administration, plusieurs services, dont la maternité, la médecine, la radiologie et le laboratoire, sont actuellement hors service. Par mesure de sécurité, l’électricité a été coupée et certains matériels médicaux ont été endommagés par l’eau. Les couloirs, la porte de sortie et l’entrée principale sont inondés.

Toutefois, la situation semble maîtrisée et les patients sont toujours sur place. Plusieurs habitations, notamment au rond-point Carrefour, dans le quartier Koniou Diaka, ainsi que certains axes routiers, sont également touchés par les inondations.