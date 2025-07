Inondations à Tambacounda : Le député Djimo Souaré exprime sa solidarité et appelle à l’unité d’action

Face aux fortes pluies qui se sont abattues ces derniers jours sur la région de Tambacounda, dans le sud du pays, provoquant d’importantes inondations dans plusieurs quartiers, le vice-président du groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal, l’honorable député Djimo Souaré, a tenu à exprimer toute sa compassion aux populations sinistrées, mardi à travers un communiqué.

« Des familles ont tout perdu, des habitations sont envahies par les eaux et la vie quotidienne est profondément bouleversée », a-t-il déclaré.

En tant que fils de cette terre et représentant de ses populations à l’Assemblée nationale, Djimo Souaré dit mesurer l’ampleur du drame et saluer le courage des habitants et des acteurs locaux qui, souvent avec des moyens limités, se mobilisent pour répondre à l’urgence.

Face à cette situation, le député estime qu’« aucun silence ni aucune division ne peut être acceptable ».

Il a appelé donc à une mobilisation collective et coordonnée de tous les niveaux de responsabilité : collectivités locales, autorités administratives, services de l’État, partenaires techniques et acteurs communautaires.

L’élu a plaidé pour que cet élan de solidarité s’inscrive non seulement dans l’urgence immédiate, mais également dans une réponse durable, afin d’apporter des solutions structurelles aux problèmes récurrents d’inondations qui affectent cette région.