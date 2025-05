L’activiste Pape Abdoulaye Touré a révélé avoir été contacté pour la première fois par le ministère de la Famille et des Solidarités. Selon ses propos, il lui a été proposé de déposer son papier de libération de prison ainsi qu’une copie de sa pièce d’identité, en vue de percevoir une indemnité de 500 000 FCFA en tant qu’ex-détenu politique.

Mais il décline fermement cette offre. « Comme je l’ai toujours affirmé, je ne toucherai pas un seul franc d’une quelconque indemnité tant que justice ne me soit pas rendue dans cette affaire de torture que j’ai subie », a-t-il déclaré.

Touré insiste sur sa position de principe :« Ma position d’hier reste inchangée aujourd’hui : je préfère qu’on me rende justice, plutôt qu’on m’octroie tout le budget de l’État, parce que l’honneur et la dignité d’un homme valent bien plus que l’argent. »