Indemnisations post-électorales : 5,96 milliards FCFA sous la loupe des enquêteurs

Alors que le Sénégal se relève à peine d’une période post-électorale agitée, une affaire de décaissement massif de fonds publics suscite interrogations et préoccupations au sein de l’opinion. Selon un rapport consulté par L’Observateur, l’État aurait déboursé près de 5,96 milliards de francs CFA en indemnisations liées aux manifestations du 9 février 2024. Une date marquée par de fortes tensions sociales dans le contexte électoral.

L’enquête révèle que deux entreprises, Synergies Afrique et Henan Chine, ont reçu respectivement 4,9 milliards et 791 millions de FCFA au titre de dommages. Ces indemnisations ont été ordonnées le 26 mars 2024, soit à peine 48 heures après l’élection présidentielle qui a vu la fin du régime de Macky Sall. Cette période, censée être dédiée à la gestion des affaires courantes, soulève donc des questions sur l’opportunité et la légitimité de telles décisions financières.

Le caractère exceptionnel de l’opération, la rapidité de son exécution, ainsi que les montants impliqués, ont motivé l’ouverture d’une enquête. L’objectif : déterminer si cette initiative relevait d’une mesure d’urgence justifiée ou si elle s’inscrivait dans une tentative de liquidation précipitée de fonds publics avant la passation de pouvoir avec le président élu, Bassirou Diomaye Faye.