Selon nos confrères de Emédias.sn, le leader du mouvement Guem Sa Bopp, dont le dossier de candidature a été rejeté par le Conseil constitutionnel, fait face actuellement à des crises financières et techniques qui lui ont barré le chemin avant le course présidentielle.

D’après des sources de nos confrères, les entreprises du PDG de DMédias traversent actuellement de réelles difficultés financières. Certains de ses boîtes seraient confrontées à de grands soucis financiers, à tel point que certaines de ses entreprises ont fait l’objet d’un ATD (Avis à tiers détenteur), une sorte de blocage de ses comptes bancaires sur demande du Trésor public.

Et pire, les employés de ses multiples sociétés subissent depuis plus d’un an des retards dans le paiement de leur salaire. « Bien sûr qu’on ressent les difficultés. Pour les salaires, depuis plus d’un an, plus de la moitié des agents reçoivent leur salaire au-delà du 20, soit un retard de presque de 12 jours », témoigne un employé sous le couvert de l’anonymat.

Et même pour le paiement de sa caution, un de ses proches révèle que Bougane Gueye Dany a du emprunter 10 millions pour compléter les 30 millions demandés.