Incendie criminel à Keur Massar: le petit T. Sall a finalement succombé à ses blessures

L’affaire de l’incendie criminel à Keur Massar a pris une nouvelle tournure. En effet l’enfant T. Sall brulé en même temps que son grand père a finalement succombé à ses blessures hier rapporte Rfm.

Agé de 3 ans, Bébé Talla a succombé, hier, à ses blessures sur son lit d’hôpital. Il a rendu l’âme lors du match Sénégal-Guinée Equatoriale. Son grand père lui est toujours à l’hôpital selon la même source. Tel un coup de tonnerre, l’annonce du décès du gamin a suscité l’émoi dans le quartier Kawsara de Keur Massar. Ce décès risque de compliquer la situation Dieynaba Ndiaye suspectée d’être la commanditaire de l’incendie criminelle. Arrêtée et placée en garde à vue, elle a bénéficié d’un contrôle judiciaire. Les présumés pyromanes sont toujours non identifiés et sont toujours dans la nature. Le défunt bébé Talla pourrait être inhumé aujourd’hui.