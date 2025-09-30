Importation illégale: 150 Pièces de Volaille Saisies à Kaffrine

Kaffrine, Sénégal – Les services de l’élevage et de l’hygiène de la région de Kaffrine ont mené une opération coup de poing lundi, conduisant à la saisie d’un lot de 150 pièces de poulets entiers et de cuisses de poulets importés jugés impropres à la consommation. L’information, confirmée par une source officielle à l’APS, met en lumière la vigilance des autorités face au trafic de produits avicoles illégaux.​L’opération a été conjointement menée par le service départemental de l’élevage et des productions animales de Birkilane et la sous-brigade d’hygiène de Kaffrine (centre du Sénégal).

​Respect de la Réglementation et Protection Sanitaire

​Cette saisie s’inscrit dans le cadre du respect strict de l’arrêté du 14 novembre 2005, qui interdit formellement l’importation de produits de l’aviculture et de matériels avicoles usagés.

​Moustapha Dione, directeur régional de l’élevage et des productions animales de Kaffrine, a souligné la triple motivation derrière ces contrôles. Selon lui, cette action vise non seulement à préserver la santé publique en retirant du marché des produits dangereux, mais aussi à soutenir la production locale et à protéger la filière avicole nationale face à la concurrence déloyale et aux risques sanitaires liés aux importations illégales.

​Les services de contrôle rappellent que ces mesures sont essentielles pour garantir la sécurité alimentaire des consommateurs et assurer la pérennité du secteur avicole sénégalais.