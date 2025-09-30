Importation illégale: 150 Pièces de Volaille Saisies à Kaffrine

Kaffrine, Sénégal – Les services de l’élevage et de l’hygiène de la région de Kaffrine ont mené une opération coup de poing lundi, conduisant à la saisie d’un lot de 150 pièces de poulets entiers et de cuisses de poulets importés jugés impropres à la consommation. L’information, confirmée par une source officielle à l’APS, met en lumière la vigilance des autorités face au trafic de produits avicoles illégaux.L’opération a été conjointement menée par le service départemental de l’élevage et des productions animales de Birkilane et la sous-brigade d’hygiène de Kaffrine (centre du Sénégal).
Respect de la Réglementation et Protection Sanitaire
Cette saisie s’inscrit dans le cadre du respect strict de l’arrêté du 14 novembre 2005, qui interdit formellement l’importation de produits de l’aviculture et de matériels avicoles usagés.
Moustapha Dione, directeur régional de l’élevage et des productions animales de Kaffrine, a souligné la triple motivation derrière ces contrôles. Selon lui, cette action vise non seulement à préserver la santé publique en retirant du marché des produits dangereux, mais aussi à soutenir la production locale et à protéger la filière avicole nationale face à la concurrence déloyale et aux risques sanitaires liés aux importations illégales.
Les services de contrôle rappellent que ces mesures sont essentielles pour garantir la sécurité alimentaire des consommateurs et assurer la pérennité du secteur avicole sénégalais.