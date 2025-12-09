Impacte du retrait des militaires Français: Le général Birame Diop entre admet et rassure

Le départ des troupes françaises du Sénégal s’est invité au vote du budget du ministère des Forces armées, samedi dernier. S’il admet un impact économique lié à ce retrait, le ministre, le général Birame Diop, écarte toute conséquence sur la sécurité nationale. L’ancien chef d’état-major général (CEMGA) des armées assure que les militaires français n’avaient «aucune responsabilité qui leur était confiée» sur ce plan-là.

Se voulant plus précis, Birame Diop a développé : «En réalité, les troupes françaises étaient là comme des partenaires qui s’entraînaient, faisaient des exercices et des manœuvres pour une capacité mutuelle avec l’armée. En dehors des unités françaises qui étaient là, il y a aussi des Français qui sont là individuellement dans le cadre de la formation.»