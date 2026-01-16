Ibrahim Mbaye vs Hakimi: Leur entraineur au PSG, Luis Enrique se prononce

Deux de ses joueurs sont qualifiés en finale de la présente coupe d’Afrique des nations (Can-2025). Il s’agit de Ibrahim Mbaye, qui joue au Sénégal et de Achraf Hakimi, latéral droit du Maroc. Ce jeudi, face à la presse, Luis Enrique s’est dit très heureux pour les deux parisiens.

«Je suis très content pour les deux, c’est mérité. J’espère qu’ils vont profiter de cette finale», a indiqué le coach du Paris Saint Germain (PSG). Le technicien espagnol souligne, cependant, que «ce n’est pas facile de jouer des finales».

Quant à ses deux joueurs, Luis Enrique est conscient qu’ils ne lui reviendront pas tous heureux, à la fin de la compétition africaine : «L’un des deux va revenir énervé et agacé. Ce ne sera pas possible que tous les deux soient contents. Je leur souhaite le meilleur et on va voir.»

Pour l’instant, Luis Enrique dit ne pas avoir envoyé de message de félicitation aux deux parisiens. Il en a expliqué la raison : «Non, je ne leur ai pas envoyé de message ni rien. Je pense qu’ils sont tellement fatigués de me voir quand ils sont ici. Donc je ne leur ai pas envoyé de message au Maroc», explique-t-il.