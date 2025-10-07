HÔPITAL RÉGIONAL DE SÉDHIOU : Un bébé volé à la Pédiatrie et retrouvé de justesse

Agée de 32 ans, la présumée voleuse arrêtée en flagrant délit alors qu’elle sortait de l’hôpital avec le bébé, est entre les mains du commissariat de Sédhiou. Ce 3 octobre 2025, vers 16h, le directeur de l’hôpital régional de Sédhiou a informé téléphoniquement le commissariat d’une tentative d’enlèvement d’un bébé de sexe masculin à la pédiatrie de ladite structure.

Les éléments de la police de secours se sont transportés immédiatement sur les lieux pour les constatations. Il ressort que la nommée Aissatou Coulibaly (32 ans) et vendeuse de petit‐déjeuner de son état, s’est rapprochée de F. Mané (24 ans) et mère de l’enfant admis à la pédiatrie pour gagner sa sympathie et sa confiance.

Ainsi, la mise en cause avait pris l’enfant des mains de sa maman pour, disait‐elle, l’amener chez les infirmières afin de procéder à l’ablation de la voie veineuse. Aissatou Coulibaly a ainsi utilisé cette supercherie pour tenter de sortir de l’hôpital avec l’enfant. Arrivée au portail, les vigiles ont remarqué qu’elle détenait des papiers qui n’étaient pas en son nom et que les frais d’hospitalisation n’avaient pas été réglés.

Quelques instants plus tard, les vigiles ont vu F. Mané, mère biologique de l’enfant accourir vers eux, en criant «sama dome», «sama‐dome»…

C’est dans ces circonstances que les vigiles ont interpellé Aissatou Coulibaly avant de la mettre à la disposition du chef de service de la pédiatrie, Dr Diop qui, à son tour, a avisé le directeur de l’hôpital. Ce dernier, a alerté le commissaire central. Le Procureur de la République près le tribunal de grande Instance de Sédhiou a été informé du placement en position de garde à vue de la mise en cause. L’enquête ouverte suit à son

cours.