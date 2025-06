Hôpital Principal de Dakar : une jeune dame donne naissance à des quadruplés

Une jeune dame de 28 ans a donné naissance mercredi, pour sa première grossesse, à des quadruplés, à l’hôpital Principal de Dakar. Il s’agit de deux filles et de deux garçons.

« Quand j’ai appris que je portais quatre bébés, je me suis posé tellement de questions. Je me suis inquiétée. Je me demandais si je pourrais porter ces quatre bébés dans mon ventre pendant 9 mois ? Est-ce que j’arriverai à terme ?

C’était vraiment difficile à vivre. Le poids des bébés devenait de plus en plus lourd au fur et à mesure qu’ils grandissaient. En plus, de nombreuses restrictions médicales m’étaient imposées par les médecins.

Mais grâce à Dieu, tout s’est très bien passé. Je vis bien et mes bébés également », s’est confiée la maman à la RTS sous le couvert de l’anonymat.

Gynécologue-obstétricienne à l’hôpital Principal de Dakar ayant suivi cette jeune maman, Ndeye Madjiguène Ba, explique que ce sont des grossesses qui sont quand même très.

« Nous estimons à environ 1 pour 500 000 naissances vivantes, pour dire combien c’est rare. Elle a eu beaucoup de consultations prénatales.

Parce que ce sont des grossesses à haut risque, qui nécessitent un suivi qui est beaucoup plus régulier, avec de nombreuses échographies, parce qu’elles ont beaucoup de risques de complications, tout ce qui est diabète, hypertension artérielle. Elles en font beaucoup plus que la population générale », renseigne-t-elle.

Elle souligne également que l’accouchement s’est déroulé par césarienne sans complications majeures.

Avec le Soleil