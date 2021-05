HÔPITAL MAGATTE LÔ : Les internes dénoncent l’absence d’une enquête impartiale

L’Association des Internes et Anciens Internes des Hôpitaux du Sénégal (AIAIHS) qui dit suivre avec beaucoup d’intérêt l’affaire sur l’incendie de l’hôpital Magatte Lô de Linguère apporte son soutien à tout le personnel de l’hôpital.

Aussi, elle témoigne son engagement et sa solidarité au SAMES pour la défense de la dignité de leur profession et l’amélioration des conditions de travail dans les hôpitaux.

Dans un communiqué signé par le président de l’association, dont Seneweb a eu copie, l’Aiaihs dit constater “une précipitation dans la procédure pour la manifestation de la vérité par l’enclenchement d’une action publique du parquet avec l’ouverture d’une information judiciaire visant des soignants exemplaires, souvent abandonnés par un système de santé démissionnaire et statique face à un plateau technique précaire et parfois inexistant.

Ceci constitue une intimidation pour toute la famille médicale et donc inacceptable de surcroit en l’absence d’enquête approfondie et impartiale”.

Pour l’Aiaihs, les conditions de travail dans les hôpitaux sont déplorables et sont dues au faible financement de la Santé qui laisse les soignants dans une lutte quotidienne pour le bien-être physique et moral de leurs patients.

“Pour rappel, le code de déontologie médicale stipule à son article 4 : “en aucun cas, le médecin ne doit exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins et des actes médicaux…” L’application rigoureuse de cette disposition exposerait à la fermeture de plusieurs établissements de santé. L’Association appelle à plus de sérénité et responsabilité de la part des autorités afin d’éviter une escalade regrettable”, lit-on dans le communiqué.