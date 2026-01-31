Hôpital d’Ourossogui : un contentieux entre l’État et Ellipse Projects bloque les travaux

Les travaux de construction de l’hôpital de niveau 2, implanté dans la commune d’Ourossogui, sont bloqués depuis bientôt deux ans. Initialement prévue pour être livrée 18 mois après son lancement en juin 2021, l’infrastructure sanitaire est aujourd’hui au cœur d’un bras de fer juridique. À l’origine du problème, il y a un contentieux entre l’État du Sénégal et la sulfureuse entreprise Ellipse Projects !

La brave population de Matam doit encore prendre son mal en patience avant d’étrenner son hôpital de niveau 2 implanté dans la commune d’Ourossogui. En visite de terrain dans la région, le ministre des Infrastructures, Déthié Fall, a apporté des éclaircissements sur les raisons de cette interruption prolongée. Selon l’autorité, ce blocage résulte d’un profond désaccord entre l’État du Sénégal et l’entreprise Ellipse. « Le chantier a été stoppé après une mise en demeure exigeant la poursuite des travaux suivant les normes établies », a-t-il précisé.

Le ministre a révélé que l’affaire a pris une tournure judiciaire. « La réponse de l’entreprise est actuellement en cours de traitement au niveau du ministère de la Justice. À l’issue de cet examen, nous saurons quelle suite donner à cette affaire extrêmement sérieuse », a déclaré Déthié Fall.

Il est à noter que ce projet hospitalier est un cas particulier : c’est le seul chantier sanitaire figurant dans un portefeuille de constructions principalement géré sous l’égide du ministère de la Justice, incluant également des palais de justice et des établissements pénitentiaires.

Le ministre n’a pas manqué de pointer du doigt d’autres manquements graves sur divers chantiers de la région. « Il y a des prisons où des défaillances ont été notées sur la qualité du travail effectué. Même sur des bâtiments déjà livrés et occupés, nous avons identifié des malfaçons », a-t-il déploré.

Face à ces irrégularités consignées, une mise en demeure globale a été servie à l’entreprise concernée pour une mise aux normes immédiate. En collaboration avec l’Agent Judiciaire de l’État (AJE), le gouvernement examine actuellement les procédures nécessaires pour trancher ce contentieux qui, selon le ministre, « coûte extrêmement cher à l’État ».

Pour rappel, l’attribution de nombreux marchés publics de construction d’hôpitaux, de palais de justice et de prisons au Sénégal à une PME française inconnue du grand public, Ellipse Projects, dirigée par l’homme d’affaires Olivier Picard, s’apparente à un scandale d’État hors normes. Entre 2017 et 2022, pas moins de 420 milliards de FCFA (environ 600 millions d’euros) de contrats ont été octroyés sans appel d’offres international. Validés sous la présidence de Macky Sall (2012–2024) via les ministères de la Santé et de la Justice, ces marchés ont permis à Ellipse Projects, petite société française, de rafler d’immenses projets publics de gré à gré.

De 2017 à 2022, le Sénégal a construit sept hôpitaux neufs clés en main, dont six attribués sans appel d’offres à Ellipse Projects et un, au consortium espagnol Quantum-Ghesa. Parmi ces projets : Touba, Kaffrine, Kédougou, Sédhiou, Tivaouane et Ourossogui. Le très lucratif marché de reconstruction de l’hôpital Aristide Le Dantec (660 lits) d’un montant de 92 milliards FCfa a été confié directement à Quantum-Ghesa, présenté comme une société écran du milliardaire espagnol Alberto Cortina, propriétaire de la Banque de Dakar (BDK).

Au total, Olivier Picard, via Ellipse Projects, a empoché environ 165 milliards FCfa sur les hôpitaux et 250 milliards FCfa sur les infrastructures judiciaires, soit près de 420 milliards FCFA.