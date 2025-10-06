Hôpital Aristide Le Dantec : El Hadji Mansour Mbaye au Pavillon spécial pour…

Le vénérable communicateur traditionnel El Hadji Mansour Mbaye n’a pas échappé à la dure réalité de la justice sénégalaise en pleine opération de reddition des comptes. Selon le quotidien L’AS, il s’est récemment rendu au Pavillon spécial de l’hôpital Aristide Le Dantec, un lieu qui n’accueille pas des visiteurs ordinaires, mais des détenus dont l’état de santé rend la prison classique insoutenable.

Ce déplacement n’était pas anodin : il venait soutenir deux membres de sa famille rattrapés par des procédures judiciaires. D’une part, son beau-fils Farba Ngom, ancien député et maire des Agnam, longtemps considéré comme l’un des hommes forts de l’APR. De l’autre, son neveu Maodo Malick Mbaye, ex-directeur général de l’ANAMO.

Tous deux sont poursuivis dans le cadre des enquêtes sur la gestion des deniers publics.

Le patriarche, réputé pour son rôle dans la préservation des valeurs traditionnelles, se retrouve ainsi malgré lui mêlé aux remous d’une affaire qui symbolise l’onde de choc de la nouvelle ère politique au Sénégal : l’implacable exigence de comptes.

Toujours selon L’AS, les autorités pénitentiaires ont facilité ses visites, preuve que le respect dû à sa personne reste intact. Mais l’image demeure forte : voir El Hadji Mansour Mbaye franchir le seuil d’un pavillon réservé aux détenus de prestige rappelle que nul, même par ricochet, n’est épargné par la tempête judiciaire en cours.