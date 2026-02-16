Homosexualité :Yassine Fall détaille la situation des 26 détenus à Rebeuss et au Cap Manuel

Lors de son intervention à l’Assemblée nationale du Sénégal, la ministre Yassine Fall a fait un point précis sur la situation des détenus au sein de deux établissements pénitentiaires majeurs du pays. Elle a révélé que 26 personnes, incarcérées pour des faits liés à l’homosexualité, sont actuellement réparties entre deux sites : 19 détenus à la Maison d’arrêt de Rebeuss et 7 à la Prison du Cap Manuel.

La ministre a également apporté des précisions sur les conditions de détention, assurant que le médecin-chef suit de près la situation sanitaire des prisonniers. Des dispositions spécifiques ont été mises en œuvre pour garantir que les personnes séropositives bénéficient d’un suivi médical approprié, tout en veillant à ce que cela « n’impacte pas la santé des autres détenus ».

Selon Yassine Fall, ces dossiers sont « suivis à la lettre », illustrant une attention particulière portée à la gestion des populations carcérales vulnérables et à la stricte application des procédures légales.

Cette prise de parole s’inscrit dans le cadre global de l’examen du projet de loi relatif à l’Observatoire national des Lieux de Privation de Liberté. Cette réforme vise à renforcer le contrôle des conditions d’incarcération et à garantir le respect des droits fondamentaux au sein de l’univers carcéral sénégalais.