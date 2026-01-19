Hommage à Sadio Mané (Par Cheikh Hamidou KANE)

Double Ballon d’Or africain en 2019 et 2022, vainqueur de la Ligue des champions en 2019 et de la Premier League en 2020, vainqueur de la Coupe du monde des clubs et de la Supercoupe de l’UEFA en 2019, deuxième au Ballon d’Or mondial en 2022, double champion d’Afrique et meilleur joueur de la CAN en 2021 et 2025 : Sadio Mané est sans doute le plus grand joueur de l’histoire du football sénégalais, fort d’un palmarès aussi élogieux.

L’enfant de Bambali s’illustre également dans le domaine social avec la construction, dans son village, d’un hôpital, d’une école et d’un stade. Sa sérénité, son calme et son état d’esprit de gagneur ont profondément marqué cette génération. Leader charismatique en tout temps et en tout lieu, Sadio a livré une CAN 2025 exceptionnelle en étant décisif lors de chaque match. Il a été cette lumière qui a éclairé le chemin de ses jeunes frères, sans jamais les éblouir. Toujours au service des autres et de son pays, Sadio a porté les couleurs nationales avec fierté et dignité.

Porter les couleurs du Sénégal, au-delà d’être un sacerdoce, est une lourde charge.

En 2021, après avoir manqué un penalty décisif en finale face à l’Égypte, il a su rester dans son match et transmettre cette force mentale à ses coéquipiers. Au soir de ce 6 février 2021, au stade Olembe de Yaoundé, le destin ou plutôt la justice divine a fait que Sadio marqua le dernier penalty, offrant au Sénégal sa première étoile ; l’étoile tant attendue sur le maillot.

Le 18 janvier 2026 à Rabat également, dans un contexte extrêmement difficile, il a fait preuve d’une lucidité exceptionnelle en demandant à ses partenaires de se remobiliser et de revenir jouer « comme des hommes » après un arbitrage désastreux, manifestement partisan. L’humilité de Sadio s’est encore illustrée après la victoire en demi-finale de la CAN 2025 contre l’Égypte, lorsqu’il a appelé ses coéquipiers à rester calmes et à ne pas céder à l’euphorie, rappelant que la compétition n’était pas encore terminée.

Après l’épopée historique de 2002, le Sénégal est revenu durablement au sommet du football africain grâce à cette génération avec deux titres de champion d’Afrique entre 2021 et 2025, trois finales disputées lors des quatre dernières éditions de la CAN, et une régularité exceptionnelle depuis 2019 avec trois qualifications d’affilée en Coupe du monde.

Sadio Mané est le leader incontesté de cette génération dorée. Il a pleinement incarné ce statut, transmettant son énergie positive, sa rage de vaincre et son professionnalisme à ses jeunes frères. Aujourd’hui, Sadio a annoncé sa retraite de la Coupe d’Afrique des Nations. Probablement qu’après le Mondial 2026, il annoncera également sa retraite internationale. Quoi qu’il en soit, il a tout donné au Sénégal.

Il est désormais du devoir de la nation sénégalaise de lui rendre un hommage à la hauteur de l’immensité de son œuvre avec une statue, une avenue ou un stade portant son nom. Sadio Mané le mérite pleinement. Vivement une journée d’hommage national dédiée à ce monument du football.

Merci Sadio, pour TOUT.

Cheikh Hamidou KANE