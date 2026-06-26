Hommage à nos Lions et à leur encadrement technique et administratif. ( Par Abdou Sane)

Pourquoi cet hommage ?

Il est de notre devoir de marquer notre soutien à l’ensemble de nos footballeurs, à leur encadrement technique ainsi qu’à l’encadrement administratif et médical pour leur fécond engagement et dévouement qui ont hissé notre beau pays au rang des nations qui illuminent la vie du football.

Dans un pays aussi exagérément exigeant la délégation sénégalaise en mission au nom de la nation doit se sentir soutenue sans lien avec la performance…

Ces hommes et femmes qui composent cette noble délégation sont les premiers à afficher des ambitions pour le rayonnement de notre image…par conséquent ils méritent respect ,soutien, reconnaissance et honneur…

A plusieurs reprises ils nous ont honoré: des petites catégories à la grande catégorie…Que de titres et de trophées soulevés pour le compte de notre jeune nation face à des géants continentaux et mondiaux…

Aujourd’hui peu importe le résultat final obtenu au terme de cette édition 2026 de la coupe du monde de football…Nous leur demeurons solidaires …

Une fois de retour au bercail une évaluation ( qui ne signifie point procès, ni règlement de compte) objective permettra d’en tirer les conclusions pertinentes en vue d’améliorer éventuellement nos prochaines compétitions…

Pour le moment, soyons sereins…mobilisons nous autour de nos Lions et prions pour leur qualification aux étapes suivantes…

Dans la vie tout est dynamique : la courbe varie…ainsi va le monde et ce dans tous les secteurs.

Sportivement

Abdou Sané

Ancien député