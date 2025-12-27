Hommage à Adja Khar Mbaye Madiaga, une voix éternelle de la musique sénégalaise(Par Mbaye Jacques DIOP)

Le monde de la musique sénégalaise traditionnelle est plongé dans le deuil. Adja Khar Mbaye Madiaga, cette grande diva qui a bercé des générations de Sénégalais avec sa voix singulière et son art exceptionnel, nous a quittés ce samedi. Son départ est une perte immense pour la culture sénégalaise, pour la ville de Rufisque qui l’a vue grandir et pour tous ceux qui ont eu le privilège de l’entendre chanter.

Khar Mbaye Madiaga était une gardienne du patrimoine musical ancestral, une artiste qui a consacré sa vie à préserver et à transmettre les trésors de la tradition sénégalaise. Sa voix, à la fois puissante et émouvante, a porté les mélodies de notre enfance, les rythmes de nos fêtes et les prières de nos cœurs.

Mais Khar Mbaye Madiaga était plus qu’une simple artiste. Elle était une véritable talibé, une disciple fervente de Seydi El Hadji Malick Sy et de Serigne Babacar Sy, qui a mis son art au service de la spiritualité et de la communauté. Sa musique était une prière, un appel à la paix, à la tolérance et à l’amour.

Aujourd’hui, c’est toute la ville de Rufisque qui perd une grande icône, un modèle pour les générations futures. Mais son héritage demeure, sa musique continue de vivre dans nos cœurs et dans nos mémoires. Nous nous souviendrons de sa voix, de son sourire, de son dévouement et de son amour pour la culture sénégalaise.

Que son âme repose en paix, et que son exemple continue de nous inspirer à préserver et à promouvoir notre patrimoine culturel.

Mbaye Jacques DIOP