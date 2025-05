Hivernage 2025: L’ANACIM annonce des pluies et orages ce samedi dans les régions de...

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) a publié ce 24 mai 2025 son bulletin météorologique quotidien, offrant un aperçu des conditions climatiques à travers le pays. Le Sénégal connaît toujours une forte chaleur, notamment dans les zones Est et Nord, tandis que Dakar et la Grande Côte bénéficieront d’un temps plus clément.

Chaleur toujours accablante à l’intérieur du pays

Le thermomètre continue de grimper dans plusieurs régions. Les températures maximales prévues frôlent des seuils extrêmes, notamment à :

Bakel : 43°C, un des pics les plus élevés du jour

Matam, Podor, Tambacounda : 41°C

Kaffrine : 39°C

Linguère, Kolda : 38°C

Ces températures très élevées exposent les populations à des risques de déshydratation et de coup de chaleur. Il est donc fortement recommandé de limiter les expositions au soleil, surtout aux heures les plus chaudes de la journée (11h – 16h), et de s’hydrater régulièrement.

Ciel couvert et possibilité de faibles pluies au Sud

Dans la nuit du 24 au 25 mai, des nuages denses sont attendus dans le Sud du pays, particulièrement à Ziguinchor, Kolda et Sédhiou, avec une légère probabilité d’averses. Ces précipitations, bien que faibles, marquent le retour progressif de l’humidité dans ces zones pré-soudaniennes.

Côte Ouest : températures plus agréables

La capitale Dakar connaîtra une journée relativement douce avec une température maximale de 29°C, accompagnée de vents marins rafraîchissants. Un répit bienvenu comparé à l’intérieur du pays. Les régions de Saint-Louis, Thiès et Mbour enregistreront également des températures modérées autour de 32°C.

Carte des températures maximales prévues

Recommandations :

Protégez-vous du soleil : portez des vêtements clairs, un chapeau, et évitez les sorties prolongées.

Buvez beaucoup d’eau : au moins 2 litres par jour pour prévenir la déshydratation.

Ce bulletin rappelle l’importance de rester vigilant face aux changements climatiques et de suivre les consignes sanitaires, en particulier pour les enfants, les personnes âgées et les malades chroniques.