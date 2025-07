Hépatites : près de 1,8 million de Sénégalais porteurs chroniques selon les autorités sanitaires

Quelque 1,5 million de Sénégalais seraient des porteurs chroniques de l’hépatite B et 300.000 des porteurs de l’hépatite C, selon des études concordantes réalisées en 2018, a soutenu ce lundi, le Directeur général de la Santé, le Professeur Ousmane Cissé.

« 1,5 million de Sénégalais sont des porteurs chroniques d’hépatite B et 300 000 porteurs chroniques d’hépatite C. Des études récentes réalisées ont permis d’évaluer le parcours des hépatites virales B et C », a-t-il souligné lors de la Journée mondiale de lutte contre l’hépatite célébrée ce 28 juillet.

Le Directeur général de la Santé présidait cette rencontre sur le thème « Hépatite, décomposons la – brisons tous les obstacles » organisée par le Réseau des associations de lutte contre les hépatites, en collaboration avec l’Association Safara Hépatite, à la salle Mariama Ba du lycée John Fitzgerald Kennedy.

« Il y a des porteurs sains qui ont le virus de l’hépatite B dans le sang mais ce sont des personnes qui ont besoin d’un suivi semestriel. L’objectif d’une maladie du foie, c’est d’aller vers la cirrhose », a noté Pr Dia.

Pour lui, « il y a la sensibilisation qui doit être de mise pour venir à bout de l’hépatite, surtout que depuis 2016, la vaccination est intégrée dans le Programme élargi de vaccination ».

Pr Cissé a assuré que le Sénégal renouvelle son « engagement » et son « ambition » d’aller vers l’élimination de cette maladie d’ici 2030, « conformément aux orientations de l’OMS ».

Animant un panel sur la prise en charge des hépatites, le Professeur Daouda Dia a souligné que « tout commence par le dépistage, l’identification des personnes atteintes de l’hépatite B ».

« 60% des malades que nous voyons ont une maladie du foie, et 85 % d’entre eux ont le virus de l’hépatite B », a expliqué Pr Dia, hépato gastéro-entérologue, spécialiste des maladies du foie, du tube digestif.

Avec APS